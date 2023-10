Vier het Oogstfeest bij de Graanrepubliek op 14 en 15 oktober

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 2 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZACHT | MORGEN HERFSTACHTIG

We krijgen vandaag nog 1 heel zachte dag met een temperatuur die oploopt tot 22 graden; dat is dezelfde maximumtemperatuur als gistermiddag. Daarbij zijn er nog mooie zonnige perioden maar ook wolkenvelden en vanavond raakt het geheel bewolkt.

Dat laatste is dan een voorbode van de verandering die morgen komt: vannacht neemt de wind al toe en dan is er kans op wat lichte regen, morgen-overdag gaat een buienzone passeren. Die brengt in de middag misschien ook een hagelbui en een paar flinke windstoten. Vlagen tot rond 60 km/uur zijn bij ons mogelijk. Het is vannacht ongeveer 14 graden, morgenmiddag is het ongeveer 18 graden en dan is er een matige tot krachtige westenwind.

Die westenwind blijft op woensdag maar af naar windkracht 4 tot 5. Het weerbeeld is dan snel wisselend met opklaringen en bewolkte momenten, en lokaal een regenbui. Minimumtemperatuur woensdag rond 11 graden, maximum ’s middags rond 17 graden.

Donderdag en vrijdag hebben een vergelijkbaar weerbeeld met een enkele bui en normale temperaturen, maar in het weekend kan het opnieuw een graad of 20!