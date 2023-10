Hoofdrolspelers blikken vooruit op Tot op de Bodem: ‘Het worden bijzondere avonden’

BLAUWESTAD – De Wilgenborg in Blauwestad wordt deze week omgebouwd tot theaterlocatie. Vrijdag is hier de eerste van zes muzikale verhalenavonden te zien. De voorstelling Tot op de Bodem is een productie van Gronings Vuur, geïnspireerd door verhalen van mensen uit het Oldambt over de toekomst van het Oldambtster landschap.



Speciaal voor de gelegenheid is een tent opgetrokken in het natuurlijke bouwwerk aan de Elfenbank. Onder de tent ontstaat een waar theater met een podium, een tribune, licht en geluid en een bar om een drankje te halen. Bezoekers zitten hoe dan ook droog in De Wilgenborg, al zijn de weersvoorspellingen voor komend weekend prima voor een avondje locatietheater.



Verschillende disciplines

Los daarvan is Tot op de Bodem om meerdere reden de moeite van het bezoeken waard. Regisseur en projectleider Isil Vos beloofde eerder al ,,geen klassiek, saai toneel, maar een wervelende muzikale show”. Met de vele verschillende disciplines lijkt ze die belofte al op voorhand waar te kunnen maken.

Isil maakt maatschappelijk theater en speelt ook zelf in deze voorstelling. Ze loodst haar publiek door de avond heen en daagt hen uit tot reflectie. Dat doet ze met veel vuur en de nodige humor.

Er is veel ruimte voor muziek. De band WATERBOLK schreef speciaal voor deze productie vier nieuwe nummers. Een klus die muzikant en songwriter Eva Waterbolk op het lijf geschreven is. ,,Ik schrijf over niets liever dan de grond en de natuur. Over hoe de mens op het landschap reageert en andersom. Die wisselwerking vind ik heel mooi.”



Muziek komt er ook van het Oldambtster gelegenheidsduo VANDAAG. Zij weten hoe het is om op te groeien en te wonen in Oldambt, en vragen met hun songs aandacht voor later.



F2 Dance Company

Zes jonge dansers van de F2 Dance Company uit Winschoten studeerden onder leiding van choreograaf Jessica Klaassens een dans in waarbij ze tot op de bodem gaan.

Jessica heeft een dubbelfunctie, want ze danst zelf ook mee. Haar creatieve brein gaat meteen ‘aan’ als ze meer inhoudelijke informatie over de voorstelling tot zich neemt. ,,Ik krijg dan meteen een beeld in mijn hoofd. Het eerste deel is heel aards en zwaar, maar van daaruit komt de overgang naar meer hoopvol”, schetst ze de grove lijnen.



Gelegenheidskoor

Dan is er nog het gelegenheidskoor, met ruim twintig leden uit Oldambt. Koorleider Harmen Ridderbos: ,,Iedereen komt hier uit de omgeving. Ik denk dat dat wel een reden is dat ze mee willen doen. Dat ze het idee hebben om met iets over hun eigen regio bezig te zijn.”



Professionele acteurs

Professionele acteurs Joost Bolt en Terri van Splunder brengt een aantal indrukwekkende monologen. Laatstgenoemde: ,,Het is een gigantisch project met heel veel losse elementen. Die vallen straks als een puzzel in elkaar. Dat is hartstikke leuk. Mijn rol is daar een onderdeel van.” De actrice vertolkt – net als collega-acteur Joost – tijdens de voorstelling ,,twee hele verschillende karakters”, zo omschrijft ze haar rol mysterieus. Deze komen voort uit alle gesprekken met inwoners van ‘t Oldambt en hebben daarom zeker iets te zeggen over de toekomst van de grond.



Tot op de Bodem is muziektheater met een boodschap, maar de actrice benadrukt: ,,Het is geen les. We gaan niet vingerwijzen en zeggen hoe het allemaal wel niet anders moet. We hopen mensen aan het denken te zetten. Het worden bijzondere avonden.”



Kaarten

De voorstellingen zijn op 6,7,13,14,20 en 21 oktober in De Wilgenborg, Blauwestad. Meer informatie en kaartverkoop: www.groningsvuur.nl.

Ingezonden

Op de foto’s: Het Oldambtster gelegenheidskoor repeteert met koorleider Harmen Ridderbos. Foto’s: Cashmyra Rozendaal.