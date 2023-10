Informatieavond AED’s en burgerhulpverlening in Pekela

PEKELA – Wist u dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand van levensbelang zijn? En dat u een belangrijke rol kunt spelen bij de overlevingskans? Want door direct te starten met reanimeren en een AED in te zetten, kunt u levens redden. Op diverse locaties in de gemeente Pekela zijn al AED’s aanwezig, maar nog niet overal voldoende. We willen graag een dekkend AED-netwerk realiseren – de zogenaamde 6-minutenzones – en we vinden het fijn als u hierover meedenkt. Daarnaast willen we ook een zo groot mogelijk netwerk van burgerhulpverleners opbouwen. Alleen AED’s redden namelijk geen levens, daarvoor zijn ook inwoners nodig die weten hoe ze moeten reanimeren en een AED moeten bedienen.

De gemeente Pekela organiseert in samenwerking met Stan (de organisatie die het netwerk van burgerhulpverleners en AED’s begeleidt) een informatiebijeenkomst. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 oktober 2023 van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15) in MFC de Binding, Sportlaan 4, Oude Pekela. Tijdens de informatieavond wordt meer informatie gegeven over de opzet van HartslagNu. Hoe werkt dit systeem? En hoe is de situatie in de gemeente Pekela? Waar hebben we de mensen voor nodig? Deze vragen worden allemaal beantwoord tijdens deze bijeenkomst. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Er wordt deze avond geen reanimatiecursus gegeven, u kunt zich tijdens deze avond wel direct aanmelden voor een reanimatiecursus.

De bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over burgerhulpverlening bij een hartstilstand maar ook voor iedereen die op een andere manier een steentje bij wil dragen aan de hartveiligheid van de gemeente Pekela. Aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu kan als je 18 jaar of ouder bent. De inloop is van 19.15 tot 19.30 uur, daarna start het programma. Het programma zal ongeveer anderhalf uur duren.

Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over burgerhulpverlening bij een hartstilstand en voor iedereen die op een andere manier een steentje bij wil dragen aan de hartveiligheid van de gemeente Pekela. Wij nodigen u dan ook graag uit voor deze bijeenkomst. Aanmelden kan tot dinsdag 24 oktober 2023 door een e-mail te sturen naar a.schreuder@pekela.nl. Vermeld bij onderwerp ‘informatiebijeenkomst AED’ en vermeld in de mail uw naam, adres, telefoonnummer en met hoeveel personen u komt.

