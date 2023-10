Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 3 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VLAGEN EN BUIEN | KOELERE FASE

Vandaag is er een omslag in het weer want vanochtend passeert een front met soms wat regen of motregen en een vrij krachtige zuidwestenwind, en vanmiddag en vanavond zijn er regelmatig enkele buien. Die buien duren niet lang maar er daarbij wel kans op hagel of een enkele onweersbui, en zeker ook op windstoten. De wind is vanmiddag gedraaid naar west tot noordwest en is in principe windkracht 4 tot 6, maar er zijn vlagen tot 50 of 60 km/uur en dat is windkracht 6 tot 7.

Dus het is een erg wisselvallige dag, waarop de temperatuur daalt van 18 naar 15 graden.

Vanavond en vannacht is het dus fris met opklaringen en een enkele bui en hetzelfde geldt voor morgen. Minimum vannacht rond 12 graden, maximum morgen rond 16 graden en een matige zuidwestenwind.

Donderdag is er een westenwind maar verder lijkt het sterk op morgen. Vrijdag is meest bewolkt met 18 graden, in het weekend zijn er zonnige perioden en dan wordt het ’s middags toch weer zo’n 20 tot 22 graden.