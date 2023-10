Bekende auteur Sacha Bronwasser komt naar Stadskanaal

STADSKANAAL – Op uitnodiging van het Streekhistorisch Centrum en in samenwerking met de leeskringen in Stadskanaal komt op zaterdag 14 oktober de bekende auteur Sacha Bronwasser voor een voordracht naar Stadskanaal.

Sacha Bronwasser (1968, Rijswijk) is schrijver en kunsthistoricus. Als kunstcriticus was ze twintig jaar verbonden aan de Volkskrant. Haar debuutroman Niets is gelogen verscheen in 2019 bij uitgeverij Ambo|Anthos, afgelopen februari gevolgd door Luister. Deze roman kreeg unaniem lovende kritieken, werd door het publiek omarmd en beleeft inmiddels een veertiende druk. Het boek neemt de lezer mee naar het Parijs van de jaren tachtig en nu, in een zinsbegoochelende zoektocht naar identiteit, erkenning en schuld. De hoofdpersoon, de twintigjarige Marie, vertrekt in 1989 halsoverkop uit Nederland. Ze gaat in Parijs aan de slag als au pair. De stad, de taal, het werk in een ingewikkeld Frans gezin; in alle opzichten is het een harde reset. Haar volwassenwording, zo lang geleden, wordt opgerakeld door de aanslagen van 2015 in Parijs, waarbij een oud-docent betrokken is. In Luister ontwart Marie de knoop van haar eigen geschiedenis.

Bronwasser zal in haar lezing voordragen uit het boek en ingaan op het Parijs van de jaren 80, maar zal het ook in bredere zin over het kijken naar kunst hebben (wat een rol speelt in het boek en een basis vormt voor haar schrijven.

De lezing begint op zaterdag 14 oktober 2023 om 14.30 uur en vindt plaats in het Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal. Reserveren noodzakelijk: via mail: info@streekhistorischcentrum.nl of telefonisch tijdens kantooruren via 0599-612649.

Ingezonden