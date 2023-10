Burgemeester Jaap Kuin feliciteert echtpaar Lap met hun 60 jarig huwelijksjubileum

BLIJHAM, OUDE PEKELA – Vandaag viert het echtpaar Lap hun 60 jarig huwelijksjubileum.

Vandaag zijn Chris Lap (85) en Alberdina Lap Scholtens (83) 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jaap Kuin bracht vanmiddag het echtpaar namens de gemeente Pekela de felicitaties over.

Chris en Alberdina kennen elkaar al hun hele leven. Hun moeders waren vriendinnen en de gezinnen kwamen veel bij elkaar over de vloer. Ze vonden elkaar leuk, maar Chris wilde eerst van het vrijgezellenbestaan genieten. Toen hij 22 jaar was sloeg, na een koppelpoging door zijn zus, in de Denzo bar de vonk echt over. Het stel trouwde drie jaar later in Alberdina’s woonplaats: de stad Groningen.

Na hun huwelijk gingen ze in Oude Pekela wonen. De heer werkte daar bij kartonnagefabriek Erica. Toen de fabriek ging sluiten ging hij in de bouw werken. Mevrouw werkte in Groningen als coupeuse bij de firma Levi. In Oude Pekela ging ze later bij de “gezinsverzorging” werken.

Het echtpaar kreeg drie zonen. De familie is inmiddels met schoondochters, acht kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen flink uitgebreid. Een achtste achterkleinkind is op komst.

De heer Lap woont nog altijd in zijn geboorteplaats Oude Pekela. Helaas wonen ze daar niet meer samen. Mevrouw heeft een kamer in zorgcentrum de Blanckenbörg in Blijham.

Foto’s: Catharina Glazenburg