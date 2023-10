Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 4 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN ENKELE BUI | ZACHT WEEKEND

Na de wisselvallige dag van gisteren is de luchtdruk nu gestegen tot boven de 1020, maar daarmee is het niet nog niet he-le-máál droog. Want met de westenwind komt er een afwisseling mee van bewolking, zonnige perioden en verspreid een paar buien. Maar dat zijn alleen een paar kortdurende regenbuien en hagel is er ook niet. Warm is het niet want na het minimum rond 11 graden wordt het vanmiddag maar 16 of 17 graden. De wind is meest matig, windkracht 3 tot 4.

Morgen waait wind uit west tot noordwest. Dan is er weer meer bewolking en ook meer kans op wat regen want dan komt een klein front uit het Waddengebied naar ons toe. Maximum ook morgen rond 17 graden en er staat morgen windkracht 4 tot 5.

Vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en ook dan kan er een buitje vallen, zaterdag is het droog met zon en 21 graden maar zondag gaat dat weer iets omlaag. De meeste kans op een bui is er dus eigenlijk morgen en op vrijdag.