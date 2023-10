VEELE – Hindrik en Anna Volders zijn vandaag 60 jaar getrouwd



Vandaag zijn Hindrik Volders en Anna Henderika Davids 60 jaar getrouwd.

Burgemeester Jaap Velema van de Gemeente Westerwolde kwam het echtpaar feliciteren en bracht voor hen een ingelijste kopie van hun trouwakte mee.

Hindrik Volders is geboren op 12 januari1937 in Veele (Vlagtwedde) en Anna Henderika Davids geboren op 2 september 1939 in Zuidwenning (Veendam).

Het echtpaar leerde elkaar kennen op Ringkring (ontmoeting) van de jongerengroepen van de Gereformeerde Kerk in deze omgeving, deze Ringkring werd toen in Nieuwe Pekela gehouden.

Na een verkering van ruim anderhalve jaar vonden zij dat het nu wel kon en trouwden zij dus 60 jaar geleden in het gemeentehuis van Veendam.

Hindrik Volders is zijn hele leven werkzaam geweest op de boerderij waar hij geboren is, een gemend bedrijf, na hun huwelijk ging Anna ook daarop meewerken, inmiddels is de vijfde generatie op deze boerderij werkzaam.

Na hun pensionering is het echtpaar 50 meter verhuisd naar een mooie woning voor het bedrijf.

De heer Volders speelde bas in muziekvereniging Dindua, hij is daar 65 jaar lid van geweest en is nu erelid van die vereniging.

Hindrik was 12 jaar lang actief bij de Giezelbaargbloazers en was de laatste jaren voorzitter van deze vereniging. Het heeft erg veel voor hem betekend maar door ziekte is hij nu niet in staat om dat nog te doen.

Ook was hij jarenlang paardenfokker en vertelde dat hij best trots is op hoe dat is gegaan, hij had goede paarden.

Mevrouw Volders mocht graag handwerken, breien en naaien en was een verwoed volksdanser.

Nog mooier vond zij haar groentetuintje, heerlijk genieten van de door haar zelf gekweekte groente.

Het echtpaar Volders heeft twee zonen en één dochter allemaal gehuwd en inmiddels elf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.