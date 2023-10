DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Om 22.25 uur gingen twee personen op 1 oktober een leegstaande woning aan de Bachstraße in Dörpen binnen. In de woning vond een verbouwing plaats. Ze trokken meerdere elektriciteitskabels los. Een omwonende belde de politie. Bij het zien van de politieauto ging het duo er te voet vandoor. De kabels en hun auto lieten ze achter. Door medewerking van getuigen wist de politie de twee mannen van 51 en 60 jaar aan te houden. De 51 jarige bestuurder van de auto bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. Daarnaast verkeerde hij onder invloed van alcohol. Een ademtest wees 0.37 promille aan. Het voertuig was niet geregistreerd, niet verzekerd en voorzien van valse kentekenplaten. Nadat er proces-verbaal was opgemaakt werden de twee weer op vrije voeten gesteld. De politie onderzoekt of zijn voor meer delicten verantwoordelijk zijn.

Bad Bentheim

Op 1 oktober verschaften zich tussen 21.18 en 21.40 uur tot nu toe onbekende personen met geweld toegang tot een bedrijfsterrein aan de Prager Straße. Daar stalen ze drie caravans van de merken Fendt en Knaus. De schade bedraagt meer dan 100.000 euro.

Haren

Tussen 26 en 30 september zijn langs het Süd-Nord-Kanal tussen Altenberge en Fehndorf drie bisamrattenvallen gestolen en drie andere vallen vernield. De schade bedraagt 1.000 euro.

Maandag 25 september is rond 17.00 uur ter hoogte van de Dixi-Grill aan de Emmelner Straße in Haren een fietser tegen een blauwe Fiat 500 gereden. De 75 jarige automobilist stond op een uitrit te wachten om de Emmelner Straße in te slaan. De fietser reed op de stoep en botste tegen de auto. Daarna ging hij er vandoor. De fietser had een fors postuur, was rond 25 jaar en had kort donker haar. Hij was gekleed in een donkere jas of trui en een lange broek. Hij reed op een donkere damesfiets. De schade bedraagt 1.000 euro.

Meppen

Tussen 27 september 8.00 en oktober 6.00 uur verschaften onbekende personen zich toegang tot de binnenplaats van een bedrijf aan de Industriestraße in Meppen. Ze gingen er met zo’n 200 op maat gemaakte koperen leidingen vandoor. De schade bedraagt 53.000 euro.