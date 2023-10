Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Jipsinghuizen. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag hebben de wandelcoaches van WandelenWerkt hotel “de Waalehof “ in Jipsinghuizen als startpunt gekozen. Hier stond vanaf 8.45 uur de koffie met cake/koek weer klaar op het terras. De wandelaars die zich vooraf weer hadden opgegeven konden zich melden.

Ook deze ochtend waren alle drie afstanden weer helemaal volgeboekt. Regel is dat er per afstand maximaal 20 wandelaars per groep deel mogen nemen. Prachtig dat er nog steeds zoveel animo is voor deze wandelingen. En een compliment voor de coaches.

De groep van 10 km vertrok om 9.15 uur en ging richting Heidenslegerweg waar we langs het monument van de kunstenaar Eddy Roos kwamen. Die heeft dit monument in 1989 ter nagedachtenis aan de werkkampen die in deze omgeving hebben gestaan gemaakt. Denk hierbij aan de hel van Jipsinghuizen. Het monument bestaat uit een zwevend figuur met boven hem een vliegend figuur die een zonneschijf draagt. Het vliegende figuur is een metafoor voor troost, en de zonneschijf stelt de ondergaande zon voor.

Via het natuur en begrazingsgebied de Breedwisch en de oversteek over de Ruiten Aa kwamen we in Rijsdam, de Rijsdammerweg terecht. Rijsdam ontleent zijn naam aan een dam van rijshout die in 1627 door Carel Rabenhaupt werd aangelegd, met als doel het water via de nieuwe Ruiten Aa en het Moddermansdiep naar Bourtange te leiden, om het bastion van water te voorzien. Het Bourtanger moor had een grote natuurlijke bescherming en was behoorlijk aan het indrogen. In de twintigste eeuw heeft in Rijsdam ook nog een klein woonwagenkamp gelegen. De omstandigheden, in het bijzonder de sanitaire omstandigheden, in dit kamp waren zodanig slecht, dat de bewoners van het kamp ten einde raad de tonnen met fecaliën in de hal van het gemeentehuis in Sellingen leeg kieperden. Dit om op deze manier aandacht te vragen voor hun probleem. Of dit heeft geholpen? Reken maar. Korte tijd later werden er toiletten en een washok geïnstalleerd. Op dit moment is er niets meer wat aan dit kamp herinnerd.

Via het natuurgebied ging de wandeling verder om uiteindelijk op de Jipsingboertangerweg uit te komen. Van hier ging het weer richting Heidenslegerweg, met aan de rechterkant de Breiskamp. Daarna was het maar een kort stukje meer naar “de Waalehof “, waar voor de liefhebbers de soep met brood al weer stond te wachten. Het was weer een prachtige wandelochtend met schitterend wandelweer.

Ingezonden door Jan Bossen