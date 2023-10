Gestolen klok uit Boven Pekela boven water!

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 5 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN WAT REGEN | PAS ZONDAG WAT MEER ZON

Veel zon hoef je vandaag bij ons niet te verwachten. En trouwens ook niet in de rest van het land want er is vrij veel bewolking en juist in het noorden valt verspreid wat regen of motregen. Er is ook windkracht 4 uit het zuidwesten en de temperatuur is niet echt laag met 15 tot 17 graden, maar fris is het door de bewolking wél.

Vannacht is het de meeste tijd droog maar er blijft veel bewolking en morgenochtend neemt de kans op wat regen ook weer toe. Ook morgenmiddag- en avond valt er soms regen of motregen en al met al wordt het morgen een beetje een druilerige dag met een maximum van 17 of 18 graden en een matige tot krachtige westenwind.

In het weekend is de zaterdag ook wisselvallig met weinig zon en soms wat regen, zondag is het meest droog met af en toe zon. Na het weekend is het een paar dagen droog weer met zonnige perioden, af en toe zon, en een temperatuur rond 20 graden.

Maar vanaf vandaag tot in de zaterdag is het vaak bewolkt met soms wat regen.