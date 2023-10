Wensen worden vervuld op de Nationale Ouderendag

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 6 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS NOG REGEN | PAS ZONDAG DROOG

Ook vandaag is het bij ons een redelijk bewolkte toestand met af en toe wat regen of motregen. Vooral vanochtend is er trouwens kans op regen en dat is dan vooral in het noorden en het Oldambt. Vanmiddag is er vooral in de Hoogeland en op de Wadden af en toe regen te verwachten, in Westerwolde is de meeste kans op een paar opklaringen. Koud is het niet want de maximumtemperatuur is 17 tot 19 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten: windkracht 3 tot 5.

Vannacht en vooral morgenochtend neemt de kans op een beetje regen vanuit het noorden weer wat toe. Overdag is het morgen meest droog maar overwegend bewolkt met een temperatuur rond 17 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.

Zondag is er weinig wind maar door een zwak front is het eerst bewolkt en nevelig, in de middag is er wat zon. Na het weekend zijn de maandag en de dinsdag droge dagen met af en toe zon en dinsdag is het zelfs 21 of 22 graden. Later in de week zou het koeler moeten zijn, met af en toe buien.