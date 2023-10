SP afdeling Pekela ging de wijk in om met bewoners te praten over de ongezonde omstandigheden in de woningen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 7 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN WAT REGEN | TOT DINSDAG WEINIG ZON

Ook vandaag hoeven wij niet veel zon te verwachten, en zo af en toe valt er regen of motregen. Het kan soms even druilerig zijn, al komen er in de loop van de middag een paar opklaringen. Maar in de loop van de avond en vannacht is er weer meer kans op wat regen. De maximumtemperatuur voor vandaag is 18 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west (meestal windkracht 4).

Vannacht valt de wind trouwens weg en dan kan er mist ontstaan. Het kan morgen dus mistig zijn, met ’s ochtends wellicht een beetje motregen. Door de zwakke wind is het morgen een rustige dag, met een maximumtemperatuur rond 15 graden.

Maandag is daarna niet veel anders met weinig wind en lokaal een drup regen, en weinig zon. Dinsdag komt er een zuidwestenwind en dan zijn er zonnige perioden, bij temperaturen rond 20 graden. Woensdag is het wellicht nog iets warmer maar dan volgt er regen, met daarna middagtemperaturen rond 15 graden. Er is dan zon en er ook wel weer een bui vallen, maar echt hérfstweer lijkt het ook later in de week nog niet te worden.