Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 8 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS BEWOLKT | PAS DINSDAG WAT ZON

Ook vandaag zitten we met Westerwolde in een zone met veel bewolking en regelmatig wat regen of motregen. Dat zal vooral in de ochtend zijn, maar ook vanmiddag + vanavond valt soms een beetje regen. Heel nat is het niet, maar wel vochtig en koel met een maximum van 15 of 16 graden en een zwakke wind uit noord tot noordoost.

Vannacht en morgenochtend neemt de kans op wat regen of motregen toe en ook morgenmiddag valt er nog wel wat. De zon zien we ook morgen niet of nauwelijks en de maximumtemperatuur is morgen 16 á 17 graden, bij een matige westenwind.

Dinsdag is er een vrij krachtige zuidwestenwind en dat is goed nieuws want daardoor zal het een beetje openwaaien met enkele opklaringen, en datzelfde geldt voor de woensdag. Maximumtemperatuur die twee dagen rond 21 graden maar later op woensdag gaat het regenen. Daarna is het koeler met een graad of 15, met zonnige perioden en eind van de week/volgend weekend enkele buien.