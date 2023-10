Verbouwing politiebureau Ter Apel van start

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 9 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG REGEN | MORGEN OPKLARINGEN

Met het weer zitten we ook vandaag aan de bewolkte kant van het verhaal, want vanochtend geeft een hardnekkig front vaak regen en ook vanmiddag is het grijs met af en toe regen of motregen. Vanavond en vannacht is het wél de meeste tijd droog maar ook dan is het nog overwegend bewolkt. De wind is vandaag matig uit het westen met windkracht 3 tot 4, later neemt de wind af en komende nacht is er weinig wind. Maximumtemperatuur vamiddag rond 17 graden, minimum vannacht rond 13 graden.

Morgen is een droge dag met een matige zuidwestenwind maar veel zon is er nog niet, al zijn er een paar opklaringen. Door de zuidwestenwind loopt het op naar 21 graden en woensdag wordt het ook nog wel een graad of 20, maar later op die dag gaat het opnieuw regenen.

Na woensdag lijkt de donderdag droog te zijn met veel opklaringen en 15 graden, maar vrijdag is er weer meer bewolking en neemt de kans op een beetje regen weer toe.