Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 10 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROOG EN ZACHT | LANGE TERMIJN FRIS

Het is vandaag allemaal beter dan gisteren want het is droog en vooral vanmiddag komt de zon er af en toe bij. Vaak is dat niet, maar door een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind wordt het vooral ook een stuk zachter met later een maximumtemperatuur van 20 of 21 graden.

Vanavond zijn er ook nog enkele opklaringen maar vannacht is het bewolkt en later in de nacht is er kans op wat lichte regen. En dat is er ook morgenochtend maar de meeste tijd is het dan nog droog, in de loop van de middag en morgenavond zijn er perioden met regen. Maximumtemperatuur morgen 19 graden en windkracht 4 tot 5. Donderdag is er veel minder wind maar dan is het overwegend droog met opklaringen en ca. 15 graden in de middag.

Na donderdag krijgen we nog nog één zachte dag met vrijdag 18 graden maar wel met wat regen, zaterdag zakken we terug naar 15 graden en daarna waarschijnlijk naar 11 tot 13 graden. Maar dat zal vanaf zondag met vrij helder weer zijn.