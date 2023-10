Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 11 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN OP KOMST | FRIS WEEKEND

Het is vanochtend nog overwegend droog met een paar opklaringen, maar dat gaat veranderen want een vrij actief front brengt in de loop van vanmiddag regen. En vanavond lijkt het daarna ook redelijk langdúrig te gaan regenen. Ondanks de bewolking stijgt de temperatuur vanmiddag nog eventjes naar 19 of 20 graden, maar in de regen zakt dat vanavond terug tot 15 graden, en vannacht verder naar 11 á 12 graden. Want dan is de wind naar het noorden gedraaid, vandaag is er nog een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Er valt vannacht trouwens eerst nog wel wat regen maar later is het droog en morgen zitten we ook aan de droge kant van het land. Er is dan af en toe zon en bij een zwakke veranderlijke wind wordt het zo’n 15 graden.

Vrijdag is het anders met een krachtige zuidwestenwind en vaak regen met 18 graden. Net als vandaag kan er vrijdag in totaal meer dan 10 mm neerslag neer beneden komen.

In het weekend hebben we een noordwestenwind en dat geeft zon, buien en vrij koud weer: zaterdag wordt het nog wel 14 of 15 graden, maar zondagmiddag is het eerder 11 of 12 graden.