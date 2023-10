Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 12 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BIJ ONS MEEST DROOG | BEGIN WISSELVALLIGE FASE

Een groot regenfront is over het midden en zuiden van het land, maar wij ontsnappen grotendeels aan die regendans want het is overwegend droog met misschien een enkele bui. En het is rustig weer met een zwakke veranderlijke wind. De zon zien we niet zo vaak want de meeste tijd is het nog bewolkt, de maximumtemperatuur is ongeveer 15 graden.

Vannacht is het ongeveer 12 graden en het is lang droog, later vannacht en morgenochtend zijn er perioden met regen en meer wind. Morgen wordt het daarna een doorwaaide vrijdag met windkracht 5 en bij vlagen windkracht 6. Het is nog wel een tijd droog maar later in de middag en morgenavond krijgen we met een regenfront uit het westen te maken. Daarbij kunnen dan windvlagen voorkomen van 60 km/uur en er kan dan 10-15 mm aan regen vallen.

In het weekend komt de wind uit het noordwesten en dat brengt koelere en onstabielere lucht. Buien en opklaringen dus en bij een bui is kans op hagel en een enkele onweersbui is ook mogelijk. Middagtemperatuur zaterdag en zondag rond 11 graden.

Na het weekend is er minder wind met eerst een bui maar ook zon en een oostenwind: maximum van 10 tot 13 graden en minima van volgende week van 4 tot 7 graden.