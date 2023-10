Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 13 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GURE VRIJDAG | FRISSE WEEK

Een regenfront trekt vanochtend door naar het noorden en het wordt een tijd wat droger, maar in de loop van de middag en vanavond zijn er af en toe buien en daar kunnen een paar flinke buien bij zijn. Alles bij elkaar genomen zal het een natte dag worden, maar wel een zachte dag want met een zuid-zuidwestenwind zal het vanmiddag stijgen naar 20 of 21 graden.

Vannacht draait de wind naar het noordwesten en dan wordt het gaandeweg droog, maar die noordwestenwind gaat wel een fris weekend geven want morgenmiddag wordt het nog wel 13 of 14 graden, maar zondag moeten we het doen met 11 of 12 graden. Het weerbeeld is heel wisselend met brede opklaringen maar steeds ook steeds ook stapelwolken en af en toe een regen- of hagelbui die voorbijkomt. Dat zal vooral ’s middags en ’s avonds want dan is het koud, veel meer buien zijn er in het Waddengebied en in het Hogeland en de Eemsdelta.

Na dit weekend hebben we een vrijwel droge week met flink wat zon en eerst weinig wind, later een toenemende oostenwind. Het zal lekker fris zijn met maximumwaarden van 10 tot 13 graden en minima in de nacht tussen 4 en 8 graden.