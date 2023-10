Wachtruimte IND ingezet om alle asielzoekers een plek te geven

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 14 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL KOUDER | TOT MAANDAG EEN BUI

Na de regenpartij van gisteren is het nu een heel ander en ook kouder verhaal want vanmiddag wordt het nog wel een graad of 14, maar morgenmiddag moeten we het doen met een maximumtemperatuur rond 11 graden.

Er zijn vaak mooie opklaringen en vandaag komt er af en toe een kortdurende bui voorbij, maar tot de avond is het de meeste tijd droog. Veel meer kans op enkele buien is er trouwens bij het Wad want daar is het allemaal wat onstabieler.

Vannacht en morgenochtend neemt de kans op buien ook bij ons toe en er is morgen dan ook meer bewolking dan vandaag. Want ook morgenmiddag is er nog een redelijke kans op enkele buien. De wind is meest matig met windkracht 3 tot 4 uit het westen tot noordwesten.

Na dit weekend trekt een hogedrukgebied vanuit Engeland langzaam naar Noorwegen. De wind neemt af en vanaf woensdag is er een oostenwind. Het is vrij zonnig met maandag kans op een kleine bui, daarna is het een paar dagen droog. De middagtemperaturen liggen volgende week tussen 10 en 13 graden, de minimumtemperaturen tussen 5 en 8 graden.