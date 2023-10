‘We kunnen niets meer voor uw ogen doen.’ … Maar de Oogdag Groningen-Drenthe wel!

GRONINGEN, HOOGKERK – ‘We kunnen niets meer voor u doen.’ Zeer herkenbare woorden van de oogarts voor wie slechter gaat zien of zelfs blind wordt. En wat dan? Dan blijkt er, ondanks alles, nog veel mogelijk te zijn. Maar dat moet je dan wel weten. Dat is precies wat de Oogdag Groningen-Drenthe op zaterdag 21 oktober wil doen: informatie geven over leven met een oogaandoening of visuele beperking.

Als je van het ene moment op het andere slechter gaat zien, komt er heel wat op je af. Ingrid Verbeek (69) weet daar alles van. ‘Toen ik hoorde dat ik een progressieve oogziekte had, stortte mijn wereld in elkaar.’ Wat Ingrid vooral miste, was ondersteuning. ‘Ik had het gevoel dat ik er alleen voor stond. Ik moest zelf uitzoeken hoe ik mijn leven met minder zicht weer op de rails kon krijgen.’ Ingrid is zeker niet de enige die als beginnende slechtziende een grote behoefte aan informatie had.

Weer grip op het leven

De Oogdag Groningen-Drenthe wil informeren over leven met een oogaandoening of visuele beperking. Met lezingen, workshops, demonstraties en een hulpmiddelenbeurs. Professor Jansonius (UMCG) behandelt de vraag of de oogaandoening glaucoom kan worden voorspeld. Andere lezingen gaan over preventie van bijziendheid of de impact van een oogziekte op de kwaliteit van leven.

Weer grip krijgen op je leven is de rode draad bij de workshops: hoe leer je emotioneel om te gaan met verlies van zicht, hoe kan je het best je energie doseren en wat te doen, als je zowel slechtziend als slechthorend bent of wordt?

Beurs met hulpmiddelen

Ook hulpmiddelen kunnen helpen om weer volop in het leven te staan. En vaak weten mensen niet wat er allemaal mogelijk is. Dat blijkt heel veel te zijn. Op de Oogdag staan organisaties die over deze vele mogelijkheden advies geven en ondersteuning bieden. Een vijftal bedrijven tonen hun aanbod aan hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, van eenvoudig, maar effectief tot zeer gesofisticeerd. Van een apparaatje dat de ondertitels op tv voorleest tot zeer geavanceerde loepen.

Schieten voor blinden

Ook op het gebied van vrijetijdsbesteding en hobby’s is er veel meer mogelijk dan eerst gedacht. Ook blinden kunnen de schietsport beoefenen. Maar dan op gehoor. Op de Oogdag staat een schietstand van de Koninklijke Nederlandse Schietsportassociatie. Wie wil, kan zelf ervaren hoe het is om met een visuele beperking het geweer te hanteren en in de roos te schieten.

Dubbel feest

De Oogdag Groningen-Drenthe wordt georganiseerd door de Oogvereniging, de belangen- en patiëntenorganisatie voor mensen met een oogaandoening of visuele/visueel-auditieve beperking. De Oogvereniging viert dit jaar haar tienjarig bestaan en organiseert voor de vijfde keer deze Oogdag, een lustrumeditie dus.

Praktische informatie

De Oogdag Groningen-Drenthe wordt op zaterdag 21 oktober gehouden tussen 13.00 en 16.30 uur (vrije inloop). Locatie is Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk, Borghsingel 53, 9766 PP Eelderwolde. Gratis entree. Meer informatie en aanmelden op www.oogvereniging.nl/oogdaggroningen-drenthe of via telefoon 06-4940 8230.

Ingezonden