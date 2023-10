Westerwolde ontvangt komende zondag Engelbert op de Barlage

VLAGTWEDDE – Hoewel in de huidige competitie gelet op de ook nu weer versterkte degradatieregeling iedere wedstrijd van groot belang is, is het duidelijk dat er de komende wedstrijd tussen Westerwolde en Engelbert weer van alles op het spel staat. Na het verlies vorige week zondag tegen Titan moet er als nummer laatst op de ranglijst door de Vlagtwedders thuis aangetreden worden tegen het op de dertiende plaats staande Engelbert. Aanhaken bij de grote middenmoot zal bij beide ploegen dan ook de motivatie zijn om op De Barlage in Vlagtwedde een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Dat beide ploegen vaak niet veel voor elkaar onder doen, bleek ook het vorig seizoen. In Engelbert verloor Westerwolde door een dubieus gegeven penalty met 1 – 0; in Vlagtwedde werd naderhand een 2 – 2 gelijk spel met de tegenstander van aanstaande zondag overeengekomen.

Engelbert staat na drie competitieronden dus op de dertiende plaats met drie punten en een doelsaldo van 3 – 10. Hetzelfde doelsaldo heeft Westerwolde, maar de ploeg van de trainers Richard Streuding en Merill Wakker heeft tot dusver slechts één keer een gelijk spel weten te behalen en staat dan ook met één punt op de veertiende en laatste plaats. Kortom, het moge net als vorige week in Nieuw-Weerdinge het geval was, duidelijk zijn wat de inzet van deze vierde competitiewedstrijd voor beide teams is.

De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter A. Wigchers uit Exloo. Pupil van de week is dit keer Thijmen Meijer. Uiteraard wordt u weer van harte uitgenodigd dit voetbaltreffen te bezoeken.

WEDSTRIJDSPONSOR

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Engelbert is Van Hoorn Dierenspeciaalzaak, gevestigd aan de Wilhelminastraat 16 in Vlagtwedde. Het familiebedrijf wordt momenteel, samen met een aantal medewerkers, gerund door Loeke en Hendrik van Hoorn. Ieder seizoen weer biedt Van Hoorn de vereniging de nodige ondersteuning o.a. door het aanbieden van een wedstrijdbal. Op zich ook niet zo gek, want zoon Sander speelt nu al weer een aantal jaren in Westerwolde 1 en ook Hendrik heeft een verleden als speler van Westerwolde. Met het nodige plezier waren Loeke en Hendrik dan ook bereid om met de wedstrijdbal op de foto te gaan. Graag wil Westerwolde hen bedanken voor het opnieuw beschikbaar stellen van een wedstrijdbal.

BEKERWEDSTRIJD

Voor Westerwolde staat er donderdagavond 19 oktober nog een interessante wedstrijd op het programma. Op De Barlage wordt dan het stad-Groninger Helpman ontvangen. Deze ploeg is eveneens derdeklasser, maar dan in het zaterdagvoetbal. Na de poulefase worden in het weekend van 21 en 22 oktober de wedstrijden in de eerste knockoutronde van de KNVB-beker gespeeld. Vooruitlopend op dit weekend treffen Westerwolde en Helpman elkaar dus donderdagavond 19 oktober om 20.00 uur op De Barlage in Vlagtwedde. De entree is bij die wedstrijd gratis; wel is er het bekende programmablaadje met verloting te koop.

Ingezonden door HJ Pleiter