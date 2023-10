Damclub Winschoten 13 – 3 winst tegen DC Fryslân 3

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 15 oktober, 13.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG KOUD EN BUIIG | DEZE WEEK DROGER

Het is vandaag een behoorlijk koude dag want normaal moet het nu 14 of 15 graden worden maar nu moeten we het doen met een graad of 10. En dat niet alleen want er komen vooral vanmiddag af en toe nog lokale buien voorbij. En daar kan een flinke bui bij zijn, mogelijk eentje met hagel en windvlagen tot aan windkracht 6. Vanavond gaan de buien zich beperken tot het noorden en tot het Waddengebied. Vannacht is het bij ons droog met brede opkaringen en een zwakke wind. Het wordt wel koud: de minimumtemperatuur is 4 tot 6 graden.

Morgen is er een zwakke veranderlijke wind. Er is dan flink wat zon maar in de ochtend of de middag kunnen nog 1 of 2 kleine buien tot ontwikkeling komen. Dus helemaal droog is het misschien niet, maar het wordt 12 graden en met de zwakke wind voelt dal al veel warmer aan dan vandaag.

Dinsdag wordt het 13 graden met vrij veel zon, maar die stijging zet niet door. Want er komt midden deze een week matige tot krachtige oostenwind te staan en daarmee wordt het in deze tijd van het jaar niet meer echt warm. Het blijft later in de week 11 tot 14 graden en er komt ook meer bewolking: donderdag is er al kans op buien, vrijdag lijkt het regenachtig te worden.