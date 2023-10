Veelerveen speelt gelijk tegen Noordster

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 16 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN ENKEL BUITJE | ENKELE DROGE DAGEN

Er is vandaag nog een zwakke tot matige noordwestenwind en dat geeft wolkenvelden van zee, inclusief een paar kleine buien. Dat is vanmiddag eerst ook nog zo met een wisselende bewolking en wellicht een drup regen, maar later is er weinig wind en vanavond wordt het helder en windstil. Er kunnen dan vrij snel enkele mistbanken ontstaan want na het maximum van 12 á 13 graden daalt het vanavond naar 5 of 6 graden.

Komende nacht is dan ook koud met een minimum rond 4 graden, dichte mistbanken, en veel spinnewebben. En morgenochtend spelen mistbanken ook een rol maar voor de rest wordt het morgen een vrij zonnige dag met een zwakke tot matige oostenwind en en maximumtemperatuur rond 13 graden.

Woensdag neemt de wind toe en dan is er veel bewolking, donderdagnacht gaat het regenen. Daarna is het wisselvallig met donderdag een middagtemperatuur rond 13 graden, daarna wordt het per dag een paar graden kouder.