SP Jongeren Oost-Groningen organiseert ‘Mega Zaterdag’ in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 17 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE DINSDAG | NA MORGEN WAT REGEN

We hebben vandaag een rustige start van de dag want er is een hogedrukgebied boven de Wadden en boven het noorden van Duitsland. Er is dus weinig wind maar er is vanochtend vrij veel bewolking, vanmiddag is er meer zon en dan zijn er nog een paar wolkenvelden. Het is een droge dag en de wind wordt vanmiddag zwak tot matig uit het oosten. De maximumtemperatuur is ongeveer 13 graden.

Vannacht en morgen loopt dat hogedrukgebied verder weg naar Denemarken en Polken, en daarom is er morgen meer wind met windkracht 3 tot 4 uit het oosten tot zuidoosten. Er is nog redelijk veel zon en het is nog droog, maar het wordt door de wind een beetje fris met een maximum van 13 graden maar ook een minimumtemperatuur rond 3 graden.

Woensdag waait de wind uit zuidoost tot zuid en een front brengt dan ’s nachts wat regen. Overdag zijn er opklaringen en een paar buien, bij een maximum rond 14 graden. Donderdag is ook relatief zacht met een graad of 13, maar ook met buien. Daarna zal het per dag wat kouder worden want dan draait de wind naar het oosten tot noordoosten.