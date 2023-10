Eddy Zoëy gaat “Five Days Inside” bij Terwille locatie de Spetse Hoeve in Veelerveen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 18 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG DROOG | KOUD WEEKEND OP KOMST

Het is vandaag nog een redelijke dag maar er is niet zo veel zon als gisteren. En bovendien is het vanochtend behoorlijk koud met temperaturen rond 5 graden en windkracht 3 tot 4 uit het oosten. Vanmiddag stijgt het tot 11 of 12 graden, maar dan is er windkracht 4 tot 5 en het is later ook zwaar bewolkt. Het blijft tot een eind in de avond nog droog, later vanavond en vooral vannacht zijn er perioden met regen te verwachten.

Morgenochtend is het overwegend droog en dan is er wat minder wind, morgenmiddag is er windkracht 2 tot 4 uit het zuidoosten tot zuiden. Dan zijn er een paar opklaringen maar ook enkele buien. Maximum morgen rond 13 graden, maar vrijdag komt er een koude oostenwind en dan is het maar 8 of 9 graden. Met regelmatig wat regen.

In het weekend is het maar 6 tot 8 graden, en door een lagedrukgebied in de buurt is het een natte toestand met vaak regen of een paar buien. Dat wordt dus een koud herfstweekend; na het weekend is het droger en dan gaat de temperatuur weer wat omhoog.