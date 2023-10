DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Walchum, Dersum

In de nacht van dinsdag op woensdag kwam het in Walchum en Dersum tot meerdere inbraken. Aan de Schrägeweg in Walchum werd bij een Mazda ingebroken en aan de Am Brinkengrund en de Fehnweg bij een brommobiel van het merk Ligier en een Mercedes. In Dersum bezochten de daders aan de Wehrtannenstraße en de Neuer Weg een Skoda, een VW en twee campers. Er werd o.a. geld, sieraden, portemonnees en gereedschap gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Haren

Tussen 6 en 18 oktober is aan de Am Vollmond in Haren bij een unit ingebroken. Er werd niets buitgemaakt. De schade bedraagt 300 euro.

Meppen

In de avond/nacht van dinsdag op woensdag is tussen 20.00 en 7.30 uur aan de Hauptstraße in Meppen bij een clubgebouw en een unit ingebroken. E werden meerdere deuren en ramen vernield en beide objecten werden overhoop gehaald. Voor zover bekend is er niets gestolen. De hoogte van de schade bedraagt 1.500 euro.

Emsland/ Bentheim

Een jaar geleden werden in Meppen drie Bulgaarse daders (mannen en vrouwen) opgepakt die het gemunt hadden op de portemonnees van oudere klanten van supermarkten. De portemonnees werden uit de handtassen van de slachtoffers gestolen. In sommige gevallen werden ze opzettelijk aangesproken en afgeleid. Het doel van de daders was niet alleen het geld uit hun portemonnee. Direct na de diefstal hebben zij met de meegeleverde bankkaarten grote bedragen uit de geldautomaat opgenomen. Wat hen hielp, was dat de gedupeerden vaak hun pincode bij hun bankpas bewaarden.

De politie van Lingen is er opnieuw in geslaagd een groep Bulgaarse daders op heterdaad te arresteren. Drie vrouwen van 39, 47 en 48 jaar oud, die wonen in de wijk Wesermarsch, werden in de ochtend van 18 oktober, meteen na een diefstal op een parkeerplaats gearresteerd. Een 26-jarige medeplichtige werd later in samenwerking met de politie aldaar in Hamburg gearresteerd. Deze groep had steeds dezelfde werkwijze. Het onderzoek werd uitgevoerd door de “Permanente Onderzoeksgroep voor Complexe Criminele Structuren” van de politie Emsland / Grafschaft Bentheim. Ze werden geleid door het Centraal Bureau van het Openbaar Ministerie van Osnabrück voor de bestrijding van georganiseerde en bendeachtige woninginbraken en andere bijzondere fraude- en diefstalwetten.

De daders zitten inmiddels in hechtenis. Duidelijk is echter dat er ook andere dadergroepen actief zijn in de provincies Emsland en Bentheim. Burgers worden gewaarschuwd om bij het winkelen voorzichtig te zijn met hun portemonnee en, als ze een bankpas bij zich hebben, de bijbehorende pincode niet in hun portemonnee te bewaren. Als deze is is gestolen, laat de pas dan onmiddellijk bij uw bank blokkeren, of bel de Alarmlijn: 020 22 888 00. De Alarmlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. (Voor Duitsland is dit 116 116). En neem contact op met het plaatselijke politiebureau.