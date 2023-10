Oud ambacht leren? Kom naar open middag Onstwedder Gaarv’n

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 19 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGER MAAR OOK BUIEN | VOORLOPIG NIET DROOG

Na de regen van vannacht wordt het een wisselvallig dagje met afwisselend bewolking met soms opklaringen en enkele buien. Maar het is vrij koud met een matige wind uit oost tot zuidoosten en een middagtemperatuur van 9 tot 11 graden.

Vanavond neemt de kans op wat regen weer toe maar dat wordt niet zoveel als vorige nacht, en komende nacht wordt het weer droger.

Toch blijven we in een natte periode want een nieuw front geeft morgen veel meer regen en dat kan in de ochtend en de middag vrij lang duren. Er kan morgen best 10 tot 20 mm regen komen. En ook morgen is er meestal een oostenwind en daardoor kan zachte lucht uit het zuiden van het land ons niet bereiken. Het wordt bovenop de regen dus ook een koude vrijdag, met een maximum rond 8 graden.

In het weekend wordt dat wat beter met maxima rond 13 graden en het wordt ook beter weer met af en toe opklaringen, maar er blijft kans dat er soms een bui voorbijkomt. En ook na het weekend is het licht wisselvallig, dus geheel droge dagen zijn er voorlopig even niet.