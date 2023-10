Brandweer Groningen presenteert nieuwe hoogwerkers

VEENDAM – Vandaag presenteerde brandweer Groningen bij de brandweerkazerne in Veendam de zeven nieuw aangeschafte hoogwerkers. De nieuwe hoogwerkers worden gestationeerd op de kazernes Hoogezand, Stadskanaal, Winschoten, Delfzijl, Groningen-Vinkhuizen en Groningen-Sontweg.

Brandweer Groningen heeft alle zeven hoogwerkers vervangen. De oude hoogwerkers zijn economisch en deels technisch afgeschreven en toe aan vervanging. De nieuwe hoogwerkers zijn van het merk Volvo FM, die opgebouwd is bij Bronto Skylifts in Finland. Na de opbouw in Finland zijn de voertuigen naar Kenbri Fire Fighting in Numansdorp gekomen, waar ze verder zijn afgebouwd en ingericht. De lengte van de voertuigen is iets meer dan 10 meter, bij een breedte van 2,5 meter en hoogte van 3,6 meter. Het gewicht is circa 26 ton. De voertuigen zijn voorzien van een ademluchtsysteem waarbij vaste aansluitpunten zijn gemonteerd in de werkkorf en bij de bedienplaats beneden. Voor de afstempeling van het voertuig zijn naast de stempels blauwe lampen aangebracht die de plaats aangeven waar de stempels komen bij het opstellen. Het afstempelen gaat grotendeels automatisch, hierdoor wordt kostbare tijd gewonnen bij het opstellen. Voor Veendam is het de derde generatie redvoertuig. Deze gaat de huidige 23 jaar oude Mercedes Benz Econic, eveneens met Bronto opbouw, vervangen. In 1984 kwam het eerste redvoertuig naar Veendam. Een autoladder (24 m.) op een Daf 1300, opgebouwd door Riffaud.

Bijzonder aan de nieuwe hoogwerkers is dat ze op 20 meter werkhoogte, met een gewicht van 500 kilo bij windkracht 8, een werkgebied van 20 meter kunnen halen. Met dat werkgebied wordt het bereik van de ‘arm’ van de hoogwerker in de breedte bedoeld. En dat is uniek voor Groningen, vertelt Richard Lubben, projectleider hoogwerkers. “Om dit mogelijk te maken heeft producent Bronto ervoor gekozen om een extra deel toe te voegen aan de arm, waardoor hij nu uit 4 delen bestaat in plaats van 3, en hij nu zelfs tot 40 meter kan uitschuiven. De delen schuiven minder ver uit dan hiervoor, waardoor de hoogwerker ook nog heel stabiel blijft als er meer wind staat.”

Warmtebeelden en vogelvluchtcamera

Maar de nieuwe hoogwerkers hebben meer voordelen ten opzichte van hun voorgangers. Zo is de ‘korf’ groter, kan hij 5 in plaats van 4 personen dragen en past in de korf nu ook een rolstoel. Daarnaast hebben de hoogwerkers ook allerlei nieuwe technologische ‘snufjes’. Via het warmtebeeldcamerasysteem kunnen brandweerlieden zowel vanuit de auto als via de achterkant van het redvoertuig meekijken om zo hittebronnen op te sporen tijdens een brand. Ook hebben de wagens een 360-gradencamerasysteem. Daarmee heeft de chauffeur via een soort vogelvluchtcamera zicht rondom de auto om zo optimaal te kunnen manoeuvreren.

De hoogwerker is een onmisbaar voertuig voor de brandweer. Hij wordt namelijk gebruikt om branden van bovenaf te bestrijden, eventueel met behulp van een warmtebeeldcamera. Met een hoogwerker kun je het water verder weg en gerichter spuiten en hij levert daarnaast ook nog meer water dan een handstraal. Ook kan een hoogwerker plekken bereiken die met een handstraal vanaf de straat niet te bereiken zijn. Daarnaast gebruikt de brandweer de hoogwerker om tijdens een brand mensen te redden van een balkon of via een raam.

De hoogwerkers werden vandaag gepresenteerd. Dit zou in eerste instantie in het Borgerswold gebeuren, maar gezien de weersomstandigheden werd uitgeweken naar de brandweerkazerne aan de Langeleegte in Veendam. Hier werd een aantal toespraken gehouden. Hierbij was ook Veiligheidsregio Groningen aanwezig. Vervolgens konden de aanwezigen de hoogwerkers, die buiten stonden opgesteld, bekijken. De geplande demonstraties konden helaas vanwege het weer geen doorgang vinden.

Bron: Brandweer Groningen/Parkstadveendam.nl

Foto’s: Willem van der Werf, Parkstadveendam.nl