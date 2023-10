Maikel-Owen van Deest wordt de nieuwe promotiemanager voor de BIZ centrum Veendam

VEENDAM – Als opvolger van Sievert Uneken heeft het bestuur van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) centrum Veendam per 1 november a.s. de in Wildervank woonachtige 49-jarige Maikel-Owen van Deest benoemd als promotiemanager (voorheen genaamd evenementenregisseur).



De in Veendam opgegroeide Maikel-Owen van Deest organiseert vanuit de evenementencommissie al diverse evenementen voor het centrum van Veendam. Zo is hij de initiator van Lutje Passion, is hij als marktmeester al vele jaren betrokken bij de Koningsmarkt, organiseert hij diverse Sinterklaas activiteiten in het centrum en heeft hij afgelopen jaar een Dickens festival georganiseerd. Maikel-Owen heeft enorm veel zin in zijn nieuwe baan en zal in de komende periode het contact met de ondernemers oppakken. Zijn nieuwe functie voor het centrum van Veendam zal hij combineren met zijn huidige baan als senior accountmanager bij een beveiligingsbedrijf.



Het BIZ-bestuur wenst Maikel-Owen veel succes met zijn activiteiten voor een bruisend centrum van Veendam. Maikel-Owen is bereikbaar via centrummanagement@centrumveendam.nl

De BIZ Centrum Veendam is in juni 2020 opgericht met als doel de aantrekkingskracht en het economisch functioneren van het centrum en haar ondernemers te vergroten. Deze activiteiten zijn vastgelegd in een meerjarenprogramma 2020-2024.

