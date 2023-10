Publiek geniet van koopavondconcert met Krzysztof Groen en Patrick Koers

VEENDAM – Gisteravond verzorgden Krzysztof Groen en Patrick Koers in de foyer van Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn een koopavondconcert.

Wekelijks kunnen bezoekers op donderdagavond in de foyer van Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn genieten van een koopavondconcert. Deze koopavondoptredens worden live uitgezonden op de kabelkrant van Veendam en via de website van https://www.parkstadveendam.nl/. Aanvang: 20:00 uur. De toegang is gratis.

Gisteravond genoten de bezoekers en luisteraars van het optreden van Krzysztof Groen en Patrick Koers. Onder hun artiestennaam Troubled Men brachten ze country muziek ten gehore. De toehoorders werden getrakteerd op liedjes van onder anderen Johnny Cash en Willie Nelson en een aantal Gronings talige nummers van Krzysztof.

Tot het eind van dit jaar kunt u elke donderdagavond in de foyer van Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn genieten van een mooi en verrassend aanbod van muzikaal en entertainment talent in Noord Nederland. Dit wordt al achttien jaar georganiseerd. Wat begon als een promotieavond om bezoekers te laten kennis maken met het nieuwe cultuurcentrum in Veendam, is uitgegroeid tot een populair podium voor koren, orkesten en artiesten in de regio.

Dit is het programma voor de resterende donderdagavonden van dit jaar:

donderdag 26 oktober Luisterliedjes met Duo Amuse

donderdag 2 november Van Brecht tot Brel

donderdag 9 november Special Singers o.l.v.Nico Dijkman

donderdag 16 november Originele shanty’s Armstrong’s Patent

donderdag 23 november Veendammer Mannenkoor en Mieden Compagnie

donderdag 30 november Winkler Prins Harmonie

donderdag 7 december Djoeke en Wietske

donderdag 14 december Provinciaal Groninger Senioren Orkest

donderdag 21 december Kerst met de Scheepsjoagers

Bron en foto’s: Peter Panneman. HIER vindt u meer foto’s