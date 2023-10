VLAGTWEDDE – Renée Verwoerdt presenteert haar boek Onschuldig onderweg

Vanavond overhandigde Renée Verwoerdt, viool en pianodocente, uit Vlagtwedde, het eerste exemplaar van het door haar geschreven (fictieve) boek ‘Onschuldig onderweg’ aan de burgemeester van de gemeente Westerwolde, Jaap Velema.

In de bibliotheek in Vlagtwedde mocht Harma de Roo, domeinspecialist Leven Lang Leren van Biblionet Groningen/Westerwolde, een volle zaal belangstellenden welkom heten.

Het voorlees moment werd omlijst door de vriendin van de schrijfster Celliste Anne. Enkele van haar viool en piano leerlingen speelden bij binnenkomst en tijdens het signeren wat Klezmer stukjes.

Burgemeester Velema sprak zijn waardering uit voor het feit dat zij de geschiedenis van de Jodenvervolging en de gevolgen daarvan in haar verhaal vertelt.



Haar boek gaat over de twee Joodse zusjes Sara en Rachel die zonder hun ouders samen op weg naar de vrijheid gaan. Renée zegt: ‘Dit verhaal zat altijd al in mij en moest gewoon verteld worden.’

Het speelt zich af tussen 1942 en 1947. Het is 1942 als twee zusje snel hun schuilplaats opzoeken omdat de SS hun ouderlijk huis in Haarlem overvalt.

Hun ouders worden gedeporteerd. Ina, een meisje uit het verzet, helpt de zusjes en brengt ze steeds naar verschillende onderduikadressen.

Hierdoor merken ze dat veel mensen een hekel hebben aan Joden, ook al wordt hun onderdak verschaft. Komen de zusjes de oorlogsjaren ongeschonden door?

Wie is er wel en wie is er niet te vertrouwen tijdens hun vlucht voor de Duitse bezetter?

Het verhaal vertelt over angst, moed, vertrouwen, hoop en liefde. Het gaat over mensen in goede doen en mensen die niets meer te verliezen hebben.



Zaterdagmiddag tussen12.00 uur en 13.00 uur zal Renée meer vertellen over dit boek bij Geert Smit in het programma “Brunchroom” op Radio Westerwolde.



Foto’s: Geert Smit