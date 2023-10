Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 20 oktober, 08.00 uur door John Havinga

WATERKOUD EN VEEL REGEN | ZATERDAG EN ZONDAG OOK WAT ZON

Het wordt een waterkoude kletsnatte vrijdag met veel regen en een koude oostenwind. Dit maakt dat de temperaturen vanmiddag op 5 à 6 graden zullen uitkomen. Alle regen zorgt voor een flink gevulde regenmeter, want er gaat gemiddeld 20 à 25mm neerslag vallen en het blijft regenen tot middernacht. Gelukkig wordt het weekend wel beter.

Zaterdag hebben we af en toe wat zonneschijn en droge perioden. Overdag wordt het rond 14 à 15 graden, bij een matige zuidoosten tot zuiden. De paraplu moeten we wel meenemen, want vooral in de middag trekt er zo nu en dan een bui over. Zondag hebben we ook af en toe zon en soms een bui. De temperatuur ligt dan rond 13 graden, bij een matige zuid- tot zuidwestenwind.

Komende week maandag blijft het waarschijnlijk droog met de zon erbij. Het wordt ongeveer 15 graden, bij een zwakke, soms matige wind uit het zuidwesten die in de middag naar het oosten krimpt. Daarna wordt het weer wisselvallig met regelmatig buien en voorlopig even geen volledig droge dag. De temperaturen dalen langzaam naar 11 tot 13 graden, bij een matige wind uit het zuiden tot oosten.