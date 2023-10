Stimuleren van gezond gedrag op RSG Ter Apel

TER APEL – Op de RSG werd de afgelopen week een actieve themaweek georganiseerd genaamd: “DOE FF GEZOND!”

In deze week werden er diverse sportieve en gezonde activiteiten aangeboden om gezond gedrag te stimuleren.

Zo was er op maandag de waterdrinkdag, georganiseerd door de werkgroep gezonde school i.s.m. de gemeente Westerwolde. Dinsdags werd er fanatiek gelopen op de jaarlijkse RSG-run en was er voor alle eerste klassen een lekker en gezond ontbijt in de kantine. Op woensdag werd er een prachtige voorstelling gespeeld over ‘alcohol en drugs in het verkeer’ en donderdag was er voor alle leerlingen een heerlijke, gezonde traktatie in de kantine.

Vrijdags werd er door een aantal medwerkers van HALT voorlichting gegeven over online gedrag en de week werd afgesloten met een indrukwekkende theatervoorstelling over online pesten.

Over een aantal weken is er de 2e themaweek: “DOE FF SOCIAAL!” waarin respect voor jezelf en de ander centraal zal staan. Ook dan organiseert de werkgroep gezonde school weer workshops, activiteiten en komen er gastdocenten in de school. Op deze manier zijn de leerlingen van de RSG niet alleen in hun lessen bezig met goed burgerschap en gezond gedrag maar worden thema’s ook eens van een andere kant belicht.

Ingezonden door Marian Fischer