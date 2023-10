Vandaag is het Wereld Osteoporose Dag

SCHEEMDA – Vandaag, 20 oktober, is het Wereld Osteoporose Dag. Osteoporose is de medische term voor botontkalking. Zo’n dag is een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de aandoening en wat je ertegen kunt doen. ‘Kom in beweging’ zeggen Ingrid Draaijer en Annie van der Veen, ‘Echt, elke stap telt!’

Ingrid Draaijer, verpleegkundig specialist en Annie van der Veen, osteoporoseverpleegkundige, verzorgen samen de Osteoporose-poli in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Zelf gebruiken ze liever het woord ‘Fractuurpreventie-poli’. Want daar gaat het om: voorkom botbreuken.

Wat is osteoporose? Ingrid Draaijer legt het uit. ‘Osteoporose is botontkalking. Je botten verliezen hun stevigheid, ze worden broos. Jonge, gezonde botten hebben een hoge botdichtheid. Als je ouder wordt, vermindert die botdichtheid. Mensen die last hebben van osteoporose hebben een te lage botdichtheid.’

‘Daar merk je niets van,’ zegt Annie van der Veen. ‘tot je valt. Mensen met stevige botten staan dan gemakkelijk weer op. Misschien hebben ze een blauwe plek. Maar wie broze botten heeft, breekt al snel wat. Zo’n botbreuk is vaak erg pijnlijk. Bovendien duurt het herstel vaak lang, zeker als je wat ouder bent. Een botbreuk op latere leeftijd kan grote gevolgen hebben.’

Onderzoek

Daarom begon het Ommelander Ziekenhuis Groningen de Osteoporose-poli. ‘Wie boven de 50 is en met een botbreuk in het ziekenhuis komt, krijgt van ons een uitnodiging voor een onderzoek.’

Dat onderzoek bestaat uit een botdichtsheidsmeting (DEXA -meting) en een bloedonderzoek. ‘Een botdichtheidsmeting is een soort röntgenfoto van de beide heupen en de wervels in de lage rug. We bepalen zo de botdichtheid. Bovendien meten we dan de wervelhoogte om te controleren of er ook wervelbreuken zijn. Zo’n botdichtheidsmeting is volkomen pijnloos en duurt een kwartiertje. Daarnaast doen we een bloedonderzoek om de oorzaken van botontkalking op te sporen. Vrijwel altijd blijkt dat iemand inderdaad osteoporose heeft. Of een beginnende vorm daarvan, osteopenie. Dan proberen we in een gesprek boven tafel te krijgen hoe ze die botontkalking kunnen tegengaan.’

Train je botten

Hoe kun je botontkalking tegengaan? Annie van der Veen en Ingrid Draaijer schuiven allebei naar het puntje van hun stoel. ‘Beweeg’ zeggen ze, haast in koor. ‘Bewegen is zó belangrijk. Je kunt je botten gewoon trainen, net als je spieren. Wie zijn botten belast, traint ze. Met iedere stap die je zet maak je nieuwe botcellen aan. Dansen, touwtjespringen, maar ook gewoon lopen of traplopen: elke stap telt! Probeer echt iedere dag in totaal 30 minuten te lopen. En natuurlijk: zorg ervoor dat je voldoende calcium en vitamine D binnenkrijgt. Voor iedereen met botontkalking is dit leefstijladvies belangrijk. Vaak is daarnaast ook een behandeling met medicijnen nodig.’

Train je evenwicht

Het belangrijkste is echter: val niet. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, geven ze toe. ‘Ik ben een enorme fan van het programma NL in beweging.’ zegt Ingrid Draaijer, ‘Meedoen zorgt voor beweging en het is erg goed voor je balans. Maar je kunt natuurlijk ook lid worden van een gymnastiekclub of met een fysiotherapeut wat evenwichtsoefeningen aanleren.’

Vandaag is het Wereld Osteoporose dag. ‘Dat is een prachtige kans om extra aandacht te vragen voor osteoporose. Een val doet wat met mensen. Voorkomen is beter dan genezen!’

Ingezonden