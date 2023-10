Wethouder Hofstra onthult muurschildering

STADSKANAAL – Dinsdag heeft wethouder Egbert Hofstra in de bibliotheek in Stadskanaal een muurschildering onthuld.

Dinsdag 17 oktober is door wethouder Egbert Hofstra in de bibliotheek van Stadskanaal een grote muurschildering onthuld. De muurschildering is gemaakt door jongeren van het project Impacter van Welstad, in samenwerking met de Kunstenschool ZG en in opdracht van het eLAB, de maakplaats van de bibliotheek.

Met het project Impacter kunnen jongeren tussen de 12 en 30 jaar uit de regio hun talenten ontdekken én ontwikkelen. De muurschildering moet opgaan in de ruimte en kinderen en jongeren mogen er niet door afgeleid worden. En dat is gelukt. Wat een mooie creatieve muur is het geworden!

Bron: Gemeente Stadskanaal