Zes avonden muziek en gezelligheid in de feesttent bij Muziekfeesten Onstwedde

ONSTWEDDE – Muziek, gezelligheid, lekker eten en drinken en feestvieren. Begin november is het zes avonden groot feest in de feesttent in Onstwedde. Er komen artiesten van naam, van Nederlandstalige meezingers tot rock ’n roll en van lekker fout tot goud van oud.

De toegang tot al deze gezellige feesten is helemaal gratis, het enige wat je hoeft te doen is gratis toegangskaarten aan te vragen via de website muziekfeest.nl. De muziekfeesten vinden plaats in de Muziekarena op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg. Alle Muziekfeesten beginnen om 20.00 uur en de tent is open om 19.00 uur, behalve bij Bouke, dan gaat de tent om 19.15 uur open.

Het Grote U2 Muziekfeest

Op 21, 22 en 23 stonden ze in een uitverkochte Ziggo Dome tijdens The Tribute Live In Concert. En op donderdagavond 2 november spelen ze gewoon in Onstwedde: U2two, één van de winnaars van The Tribute, Battle of the Bands. Deze fantastische U2 tribute komt opnieuw naar Onstwedde voor een extra concert. Een heerlijke manier om zes dagen muziekfeest af te trappen.

Het Grote Schuurfeest

Voor een Groot Schuurfeest heb je echt geen grote schuur nodig. Dat kan ook heel goed in de feesttent. Hoe? Laat dat maar over aan De Esperando’s en het Piraten Power Hour. De Esperando’s zijn uniek in wat ze doen. Herman Kaijser en Bert Bieze zijn niet in een hokje te plaatsen. Met supersonische accordeon, drums en vette bak special effects en heel veel goede zin maken ze er op vrijdag 3 november een knalfeest van, samen met de polderevergreens en tranentrekkende smartlappen van Piraten Power Hour.

Het Noordelijk Muziekfeest

Het Noordelijk Muziekfeest is zeker geen onbekende in Onstwedde. En ook dit jaar staat er op zaterdag 4 november weer een line-up om van te watertanden. Het wordt een groot feest met optredens van Jannes, Marco Schuitmaker, Ancora, Lucas & Gea, Burdy, Jurgen Jonkers, Sylvia Smit, Priscilla Ophof, André Hazes Tribute, René Becker, Frans Bauer Tribute, Stevan Bloema, Pierre van Dam, Kees Plat en Sonja (Volendams Muziekfeest), Evert Baptist, Robert Leontew, Sander oet Pekel, Bert & Friends, Ode aan Corry Konings en Marianne Weber en DJ Feike van den Berg.

Bouke and the Elvis Matters Band

The King is dead, long live The King. Elvis has left the building, Bouke and the Elvis Matters Band is here. Bouke blies tijdens The Tribute – Battle of the Bands 2023 zowel de vakjury als bijna een miljoen kijkers per aflevering omver met een geluid dat Elvis wel heel dicht benadert. Bouke zien in Onstwedde? It’s now or never!

Qmusic The Party

Met The party van Qmusic gaat het dak van de tent. De Qmusic-DJ’s maken er een knalfeest van. De grootste hits komen voorbij, het is een feest der herkenning. De aller-aller-aller-foutste hits gedraaid door de Qmusic-DJ’s, dat mag je niet missen.

Mooi Wark Live in Concert

Nog één avond Muziekfeest, nog een laatste keer knallen. Aan wie kun je dat nou beter overlaten dan aan Mooi Wark. De versterkers kunnen op tien, het is D’r op of gien vreten tijdens dit Boerenrock Muziekfeest. Schijt aan de regels, In de blote kont en Lekker spelen met mien fluit’ Want je weet: Het is pas crisis als het bier op is! Mooi Wark, man!

Het muziekfeest is van donderdag 2 tot en met zaterdag 11 november in de Muziekarena op Evenemententerrein Onstwedde

Ingezonden