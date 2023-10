Bewoners ergeren zich aan “verkeerschaos” door omleiding Barnflair West

TER APEL – Bewoners van Barnflair West vinden dat door een omleiding die is ingesteld vanwege groot onderhoud aan de Barnflairbrug een verkeerschaos is ontstaan.

Aan beide zijden van de weg zitten diepe gaten in de berm en is het een grote modderpoel, vertelt een aanwonende. Ondanks dat er een 30 kilometer zone is ingesteld, wordt er volgens hem met auto’s, motoren, vrachtwagens en trekkers, met daarachter karren met mais, veel te hard gereden. Dit brengt met name de fietsers, waaronder leerlingen van het RSG, in gevaar.

“Wij als bewoners blijven weer achter in de chaos, aangezien de gemeente pas van plan is volgend voorjaar de boel te herstellen. Dit doet ons als bewoners veel, omdat we het gehele jaar gezamenlijk bezig zijn om de bermen netjes te houden en bij te zaaien met graszaad; het is in 2 dagen compleet verwoest”. In hun ogen had er één richtingsverkeer ingesteld moeten worden. Vrije doorgang van centrum Ter Apel naar de grens/Munnekemoer, met een verbod voor trekkers en vrachtwagens en handhaving op de 30 km zone.

Ingezonden door Erik Grooten Barnflair west