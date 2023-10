Filmclub Sellingen onthult bankje ter nagedachtenis aan slachtoffers vliegramp

SELLINGEN – Vanmiddag werd in de bossen bij Sellingen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp in 2002 een bankje onthuld.

Op 24 april 2002 kwamen om 12.48 uur nabij Sellingen een F-16, van het type Tiger 11 en het ultra light vliegtuigje PH-3G8 met elkaar in botsing. De beide piloten van de F-16 maakten gebruik van hun schietstoel, maar de Belg Luc Viaene (36) overleefde de klap niet. Zijn collega raakte lichtgewond. Ook de piloot van het ultra light vliegtuig: Frits Lemmink (64) kwam bij de crash om het leven.

Frits Lemmink was opgestegen vanaf het vliegveld in Vledderveen. Hij woonde destijds op bungalowpark de Barkhoorn en Sellingen en wou nog even een rondje over de camping vliegen.

Daar waar het stoffelijk overschot van Luc Viaene is gevonden, hebben zijn ouders een monumentje geplaatst. ‘Vlieg maar verder schat, we zullen je nooit vergeten’ is er op te lezen. Familieleden komen bijna jaarlijks naar Sellingen om Luc te herdenken.

Voor Frits Lemmink was geen gedenkteken, maar daar is vandaag dankzij Herman Weinans, Ilona Ophof, Wilma en Gerard Musters van Filmclub Sellingen een einde aan gekomen. Zij merkten dat veel inwoners van Sellingen zich de ramp als de dag van gisteren herinneren. Ze hoorden de klap, zagen de zwarte rook van de brandende F-16 en maakten mee dat het gebied rondom de crash werd ontruimd en onderzocht. Samen besloten ze er een documentaire over te maken, met als titel: Zwarte Rook. Na een oproep op Facebook en in de lokale media interviewden ze 40 Sellingers, bewoners van het bungalowpark en een medewerker van de gemeente. Het resultaat is een twee uur durende documentaire, die vanavond in De Sprankel te Sellingen aan genodigden wordt vertoond. Volgende week zaterdag is de film voor andere belangstellenden te zien.

Om de herinnering aan de ramp bij familieleden van de slachtoffers, de samenleving en de volgende generaties levend te houden is vandaag aan de rand van het bos, waar boven de crash plaats vond, een bankje geplaatst. Bij deze officiële gebeurtenis waren naast de vier leden van de Filmclub en burgemeester Jaap Velema nabestaanden van beide slachtoffers aanwezig.

Na een korte speech door de burgemeester en Herman Weimans, die de crash van dichtbij mee maakte, lazen Ilona Ophof en Wilma Musters een gedicht, die de Filmclub, samen met familieleden, heeft geschreven, voor. Het gedicht staat op een metalen plaat, welke door Instrumentenmakerij Santing uit Sellingen en Laser Deco uit Ter Apel is gemaakt. Het bankje is gemaakt door cliënten van Zorgboerderij de Spinberg.

De plaat werd door drie familieleden van de slachtoffers aan het bankje bevestigd. Na een aantal fotomomenten kwam het gezelschap na de plechtigheid in een horecagelegenheid in Sellingen samen om na te praten. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door het Hesse Fonds, Gemeente Westerwolde en Staatsbosbeheer.

Inschrijven voor de filmavond op 28 oktober kan via: filmclubsellingen@gmail.com. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en het aantal kaarten. Mocht één avond niet voldoende zijn, dan komt er nog een 2e filmavond, op zaterdag 4 november.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg.

HIER vindt u meer foto’s.