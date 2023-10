Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 21 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGER EN MINDER KOUD | SOMS NOG WEL EEN BUI

Na de enorme regenpartij van gisteren is het vandaag allemaal een stuk beter, maar helemaal droog is het niet. Zowel vanochtend als vanmiddag kan soms een keer een bui voorbijkomen, maar af en toe is er wat zon en er staat maar een matige wind uit zuid tot zuidoost, terwijl we gisteren met die koude oostenwind te maken hadden. Daarom hadden we een maximumtemperatuur rond 9 graden en een totaal van maar liefst 25 mm aan regen, vandaag wordt het ongeveer 14 graden en valt er lokaal misschien een paar mm aan neerslag.

Wel neemt vanavond de kans op enkele buien vanavond en vannacht weer toe en kan het een tijdje regenachtig zijn. Maar morgen is het best redelijk weer met zon, wolkenvelden en lokaal een kortdurende bui. Dan staat er een matige tot vrij krachtige zuidwéstenwind en dan is de maximumtemperatuur ongeveer 12 graden.

De maandag kan mistig beginnen maar verder is het volgende week licht wisselvallig met een beetje zon en af en toe een bui. Na woensdag lijkt het wat onbestendiger te worden met vaker wat regen. De maximumtemperaturen liggen na dit weekend rond de 13 graden.