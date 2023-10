Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 22 oktober, 08.00 uur door John Havinga

ENKELE BUI EN AARDIGE TEMPERATUUR | MAANDAG NOG DROOG – DAARNA WISSELVALLIG

De buien zijn nog niet helemaal van het toneel en we beginnen nu bewolkt met buiige regen. In de loop van de ochtend worden de buien kortdurend en uiteindelijk moet het vanmiddag droog blijven. De zon komt dan geregeld tevoorschijn, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De middagtemperaturen komen uit op ongeveer 13 graden.

Vanavond en vannacht is het rustig en komen er brede opklaringen. Het kwik kan zakken tot 5 à 6 graden, met wat nevel en mist. In de loop van de ochtend komt het zonnetje. Maandag is daarom nog best een aardige dag, want het lijkt droog te blijven. De maximumtemperatuur komt uit op 14 à 15 graden, bij een zwakke tot matige wind die van het zuiden naar het oosten krimpt.

Een krimpende wind betekent vaak een weersverandering en dat is nu ook het geval. Die verandering wordt in de avond en nacht duidelijk, door bewolking en wat regen. Dinsdag houden we wisselend bewolkt weer en regen plus buien, bij 14 graden. Daarna lijkt het onbestendiger te worden met vaker (perioden met) regen en veel buien. De maximumtemperaturen liggen vanaf woensdag rond de 12 à 13 graden.