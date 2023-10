Boswerkzaamheden bij Kees Verkerkbaan Vriescheloo gestart

VRIESCHELOO– Voor terreinen met bossen is het soms nodig onderhoud uit te voeren. Dit gebeurt als bomen tot overlast of gevaar leiden. Of wanneer ze in de verdrukking komen. Als dat gebeurt, sterven bomen af of missen ze de ruimte om te groeien tot een stevige boom. Op lange termijn overleven de meeste bomen dit niet waardoor ze omvallen. Tijd voor actie, ook in Vriescheloo.



Op 12 oktober is de gemeente Westerwolde begonnen met het dunnen van bossen in het noorden van de gemeente. Dunnen betekent dat de slechte bomen er tussenuit worden gehaald. Dit is een maatregel om kansrijke bomen een lange toekomst te geven. Op sommige plekken worden meer bomen gekapt in verband met ziektes. Hier zal herplant plaatsvinden van inheemse bomen. Dit zijn bomen die hier van nature al voorkomen.



Waarom bossen dunnen

De blijvende bomen hebben na de dunning ruimte om een gezonde boom te worden, met een mooie kroon. Ook kunnen die bomen dan gezonde wortels onder de grond ontwikkelen. Hiermee hebben bomen genoeg houvast om te blijven staan in weer en wind. Door dunnen komt er ook meer licht op het terrein. Dit is goed voor de biodiversiteit. Andere planten en dieren kunnen hier beter leven. Vaak komen lagere soorten en ook kruiden weer in beeld. Dat is goed voor de natuurwaarde van deze bossen.



Waar vinden de werkzaamheden plaats

Polderweg, Blijham (Essenbos i.v.m. essentaksterfte, onaangetaste bomen blijven staan)

Uiterdijksweg, Blijham (Essenbos i.v.m. essentaksterfte, onaangetaste bomen blijven staan)

Verschedijk (oost), Blijham (1 Essenbos i.v.m. essentaksterfte, onaangetaste bomen blijven staan, en dunnen van het andere bosperceel)

Rhederweg (bij Duitse grens), Bellingwolde (1 essenbos i.v.m. essentaksterft, dunning berkenbos, dunning singel langs fietspad tussen de J.Buiskoolweg en de Duitse grens)

Scheidingslaan (Tussen B.L. Tijdensweg en Veenweg), Vriescheloo (dunning bosperceel)

Ossedijk, Vriescheloo (dunning van twee bospercelen)

Scheidingsweg (achter MFA), Veelverveen (dunning bosperceel; voornamelijk het verwijderen van populieren)

Spetsebrugweg (rondom voetbalveld), Vlagtwedde (dunning bosperceel, verwijderen aangetaste sparren rondom Spetsebrugweg 1a)

Dorpsstraat (tussen Kees Verkerkbaan en fietspad Veendiep), Vriescheloo (het verwijderen van alle populieren i.v.m. veiligheid)

De werkzaamheden in Vriescheloo zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden duren gemiddeld zes weken. Hoe lang het exact duurt, is afhankelijk van het weer. Tijdens de werkzaamheden wordt het terrein tijdelijk afgesloten.

Foto’s: Jan Doornkamp