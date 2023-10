Halloweenoptocht Vlagtwedde 2023

VLAGTWEDDE – Op vrijdagavond 27 oktober om 19.00 uur is het weer zover, de Halloweenoptocht in Vlagtwedde. Al meer dan 20 jaar gaat jaarlijks een stoet schitterend verkleedde mensen door Vlagtwedde.

Vanaf maandag 23 oktober zal Vlagtwedde weer in Halloweensfeer komen. En op 27 oktober hopen we, dat alle bewoners langs de route, hun best weer hebben gedaan om de deelnemers weer langs een mooi versierde route te laten lopen. Vanaf 19.00 uur vertrekt de optocht bij de M.F.A, over het parkeerterrein van winkelcentrum de Foeke. Bij het vertrek is er een lasershow om alvast in de stemming te komen. De optocht gaat dan, onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Dindua, door Vlagtwedde om uiteindelijk op het Marktplein uit te komen. Onderweg kunnen er allerlei vreemde figuren tevoorschijn komen die de deelnemers de stuipen op het lijf proberen te jagen.

Op het marktplein ontvangen alle deelnemende kinderen een attentie en kunnen ze op het marktplein een broodje bakken. Op het marktplein is een waarzegger aanwezig, die je de gekste dingen kan vertellen. Verder is er een “verhalenvertelster, zij zal voor de kleinste kinderen een leuk verhaaltje voorlezen. Ook is er “griezelranja” en kunnen de kinderen nog andere spelletjes doen. Ook op het marktplein is weer een lasershow.

Het is de bedoeling dat mensen verkleed in Halloweenkleding meelopen. De afgelopen edities hebben we gezien hoe creatief mensen zijn en hoeveel verschillende kostuums er zijn gemaakt, gehuurd of gekocht. Ook waren er deelnemers die liepen met versierde karren, bolderwagens e.d. De afgelopen edities liepen er zo’n 300 kinderen en 150 tot 200 volwassenen mee. De organisatie rekent weer op een groot aantal deelnemers en hoopt weer op een prachtig scala aan griezelfiguren en attributen.

Ook is er een kleurplatenwedstrijd, de kinderen kunnen hun kleurplaat bij de deelnemende winkeliers ophalen en inleveren.

Deelname is op eigen risico.

Ingezonden door GenAmedia Nieuws