DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gistermiddag werd een bejaarde bewoner (85) bij zijn voordeur door een onbekend persoon aangesproken, met het verzoek even te mogen bellen. In aanwezigheid van de bewoner voerde de man een gesprek bij de voordeur. Een tweede dader maakte vervolgens misbruik van deze situatie en ging onopgemerkt de woning binnen en stal twee portemonnees met daarin onder meer een relatief kleine hoeveelheid contant geld. Getuigen die informatie kunnen geven over de personen en de gebruikte auto kunnen contact opnemen met de politie in Weener.

Meppen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een bedrijf aan de Fockenfeld ingebroken. Er werd uit landbouwmachines GPS apparatuur, met een daarbij behorende tablet en accessoires gestolen. De schade bedraagt 34.000 euro.

Tussen 20 oktober 16.00 en 21 oktober 16.35 uur is bij een school aan de Nagelshof ingebroken. Meerdere ruimtes werden doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat er allemaal is gestolen en hoe hoog het bedrag van de schade is.

Sustrum

Om 21.52 uur is aan de Nord-Süd-Straße een schuur in brand geraakt. De 60 en 64 jarige bewoners van de naastgelegen woning hoorden een knetterend geluid, wat ze in eerste instantie niet konden thuisbrengen. Korte tijd later ontdekten ze dat de aangrenzende, nagenoeg leegstaande, schuur volledig in brand stond. De brandweer kon niet meer voorkomen dat de schuur, met daarop zonnepanelen, volledig afbrandde. De brandweer van Dersum, Lathen, Rütenbrock en Sustrum wist te voorkomen dat het vuur naar de woning oversloeg. Het huis heeft weliswaar rook- en roetschade maar kan wel bewoond worden. De schade wordt op 100.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.