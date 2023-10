Een leven redden kan iedereen: jij ook!

VEENDAM – Elke dag krijgen 35 mensen in Nederland een hartstilstand. Bij een hartstilstand telt elke minuut en is snel reanimeren van levensbelang. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en er een AED wordt ingezet. Als de ambulance onderweg is kun jij al iets doen! De gemeente Veendam zet zich daarom in om een zes-minutenzone op te zetten. Zo kunnen we levens redden. Daar hebben we jouw hulp hard bij nodig!



HartslagNu

Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Daarom is er in Nederland een reanimatie oproepsysteem: HartslagNu. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te reanimeren of om de dichtstbijzijnde AED op te halen die is aangemeld bij het oproepsysteem. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller bij het slachtoffer dan een ambulance en kunnen het verschil maken tussen leven en dood. In Veendam streven we naar een zes-minutenzone. Een zes-minutenzone is een gebied waarin iemand met een hartstilstand binnen zes minuten hulp krijgt.

Samen voor een veilig Veendam

Kun jij reanimeren en wil je helpen wanneer iemand bij jou in de buurt een hartstilstand krijgt? Meld je dan aan als burgerhulpverlener bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Je verleent de eerste acute hulp totdat het ambulancepersoneel het overneemt en helpt levens redden bij jou in de buurt. Meld jij je aan als burgerhulpverlener? Ga dan naar www.hartslagnu.nl.

Red levens met jouw AED

Is er in jouw pand een AED aanwezig? Door die AED te registeren bij het landelijk oproepsysteem HartslagNu kan hij worden ingezet bij hartstilstanden in de omgeving. Zo kunnen er nog meer levens worden gered! Bij het aanmelden van jouw AED kun je aangeven tussen welke tijden deze inzetbaar is. Een AED in een buitenkast is 24 uur per dag te bereiken. Maar ook als de AED binnen hangt, kan deze worden ingezet in de uren dat het gebouw open is. Jij wilt toch ook onderdeel zijn van dit levensreddende netwerk? Ga naar www.hartslagnu.nl/aed en meld jouw AED vandaag nog aan!



We doen het samen

Wethouder Ans Grimbergen: ‘’Hoe meer vrijwilligers en AED’s er zijn aangemeld, hoe beter het oproepsysteem werkt. Zo kunnen we samen levens redden en onze mooie gemeente (hart)veiliger maken.’’ Kom in actie en meld je AED of jezelf als burgerhulpverlener aan op www.hartslagnu.nl!

Ingezonden