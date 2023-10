Gronings Vuur trapt in Veenkoloniën af met inwonersavond Brandstof 

STADSKANAAL Gronings Vuur organiseert op maandag 30 oktober onder de noemer ‘Brandstof’ haar eerste publieksavond in de Veenkoloniën. Plaats van handeling: theater Geert Teis in Stadskanaal. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom. De toegang is gratis.

Gronings Vuur gaat in vijf jaar tijd als een lopend vuurtje door alle gemeentes in de provincie Groningen. Na Westerwolde en Oldambt is de Veenkoloniën – bestaande uit de gemeentes Stadskanaal, Pekela en Veendam – het derde gebied waar de stichting neerstrijkt.

De verhalen die lokaal leven, vormen de basis van een theatrale productie. De uitvoer hiervan staat gepland in mei volgend jaar. De inhoud wordt mede bepaald door de input van inwoners uit Veenkoloniën. De bijeenkomst op 30 oktober is een eerste aanzet om te inventariseren wat er leeft onder de bevolking. Iedereen is dan ook welkom om langs te komen.

,,Het gaat over de stand van het gebied, over de grond waar wij op wonen. Over uitdagingen en kansen”, legt Inger van Til uit. Zij coördineert de avond namens Gronings Vuur. ,,Vijf sprekers en een muzikant vertellen de bezoekers waar zij zich dagelijks sterk voor maken. Dat zijn prikkelende verhalen. We gebruiken daarbij de kapstok verleden, heden, toekomst.”

De presentatie is in handen van Thomas Kaldijk. Hij gaat onder meer in gesprek met Gea Smidt, artistiek leider van Gronings Vuur, en met Annelies Langenburg, de cultureel aanjager in Veenkoloniën. Daarna is het woord aan Feike Oppewal, die kort vertelt over de geschiedenis van het gebied. Kim Hakkenes neemt vervolgens het stokje over met een verhaal over gezond opgroeien in de regio, waarna het tijd is voor muziek. De Groningse zanger Krzysztof Groen – van Poolse afkomst, woonachtig in Veendam – brengt twee nummers ten gehore. Nog voor de pauze schetst Xandra Koops het perspectief van ‘de jongere in Veenkoloniën’.

Bio-boer Jaap Dun biedt na een korte onderbreking een inkijkje in zijn bedrijf in Stadskanaal en ondernemer Jakob Zwinderman sluit de rij sprekers af. Hij vertelt over ondernemerschap vanuit innovatie.

Het slotstuk is aan Tamara Schoppert van Ploech en Eide, het theatercollectief dat de theatrale productie in Veenkoloniën vormgeeft en uitvoert. Tamara stelt zichzelf voor, geeft een korte reflectie op de avond en licht een tipje van de sluier op hoe ze te werk gaat in de Veenkoloniën. Hoe de uitvoeringen – te zien in mei 2024 – eruit komen te zien, ligt nu nog open, maar Brandstof dient als startpunt voor de ontwikkeling hiervan.

De avond is vrij toegankelijk. ,,Aanmelden is wel verplicht”, besluit Inger. ,,Dan weten wij hoeveel kopjes koffie we klaar moeten zetten.”

Aanmelden kan via info@groningsvuur.nl.

Meer informatie over het gehele programma Gronings Vuur in de Veenkoloniën: www.groningsvuur.nl

