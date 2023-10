Opnieuw aanhouding in onderzoek naar explosie Langestraat

TILBURG, WINSCHOTEN – De politie heeft gisteren opnieuw een aanhouding verricht in het onderzoek naar de explosie die op 16 september plaatsvond in de Langestraat in Winschoten. Het gaat ditmaal om een 17-jarige man uit Tilburg, die in zijn woonplaats is aangehouden.

De verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat de verdachte alleen maar contact mag hebben met een advocaat en dat we als politie inhoudelijk verder ook niet op zijn zaak in kunnen gaan. Het onderzoek naar de explosie in de Langestraat gaat verder.

Eerdere aanhoudingen

Eerder werden al vier andere verdachten aangehouden. Drie van hen zitten nog vast. Ook zij zitten nog steeds in beperkingen. De 19-jarige vrouw uit Tilburg is zondag op last van de officier van justitie heengezonden. Zij blijft nog wel verdachte in het onderzoek.