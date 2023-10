Wegsleepregeling centrum Winschoten tijdens Allerheiligenmarkten

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 23 oktober, 07.45 uur door John Havinga

DROOG MET ZON – EERST NEVEL EN MIST | KOMENDE WEEK: WISSELVALLIGHEID TROEF

We beginnen deze maandag met mist en nevel en het zal nog wel even duren, voordat dat helemaal is opgelost. Wanneer dat eind deze ochtend en vanmiddag is gelukt, krijgen we wel een aardige dag. Het blijft droog en de zon komt goed tevoorschijn. De middagtemperaturen komen te liggen rond 14 graden, bij een zwakke tot matige (2-3 Bft) zuidoostenwind, die naar het oosten krimpt.

Vanavond en vannacht wordt het bewolkt en gaat het regenen. Het kwik zakt dan ook niet verder dan 10 à 11 graden. Dinsdagochtend wordt het weer even droog, maar het blijft bewolkt en in de middag en avond zal het ook weer regenen. De middagtemperaturen komen dinsdagmiddag uit op ongeveer 13 graden, bij een matige zuidelijke wind (3 à 4 Bft). In de nacht die volgt is het zo goed als droog, met een spaarzame opklaring en minimumtemperaturen rond 8 graden.

Woensdag volgt een adempauze met zon en droog weer en het wordt rond 14 graden. In de avond zal het echter al wel weer gaan regenen. Daarna lijkt het allemaal onbestendig te blijven, met iedere dag wel (perioden met) regen of buien. De maximumtemperaturen liggen vanaf donderdag rond de 12 à 13 graden, bij een matige zuidwestenwind.