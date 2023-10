Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de maand NOVEMBER weer activiteiten. Kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

Doe mee aan de fotowedstrijd ‘Aan de Stelling!’

November belooft een enerverende maand te worden, want Team Fivel van het Groninger Landschap daagt je uit om je fotografische talent te laten schitteren. We nodigen je uit om deel te nemen aan onze fotowedstrijd, die plaatsvindt vanaf de stelling van onze molens in het Fivelgebied. Meedoen? check de website van Het Groninger Landschap.

4 november 2023 Publieksdag Microscopie – Zpannend Zernike!

Op 4 november 1953 werd de Nobelprijs voor de Natuurkunde toegekend aan professor Frits Zernike. Dat is dit jaar 70 jaar geleden, en dat wordt gevierd! Er worden op zeventig plekken in de provincie microscopen opgesteld. De microscopen staan bij musea, cultureel erfgoed, bibliotheken, molens en andere verrassende plekken in de provincie, waaronder onze bezoekerscentra! En zo kunnen bezoekers kennismaken met de schoonheid van de microscopie en kunnen ze wellicht zelf mooie dingen zien of ontdekken.

In Groningen, Termunten, Midwolda en Pieterburen kunt u terecht van 12.00 uur – 17.00 uur. nIeuwsgierig? check de website.

4 november: Let’s Gro! Fietsexcursie Stad aan de Hunze.

Fietsen en tegelijkertijd veel te weten komen over de Hunze. Ervaren gidsen fietsen mee! Start op de Sontbrug te Groningen om 14.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan via de website.

4 november: Wandeling Punt van Reide.

Geniet tijdens de wandeling van schitterende vergezichten over de Dollard. Tijdens laagwater, dus omstreeks de tijd dat je op de Punt bent, zijn de banken en de slikplaten drooggevallen en hebben de vogels de gelegenheid om hier te foerageren.

Start om 11.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Dollard. Stevige waterdichte schoenen is een aanrader evenals een verrekijker. Aanmelden is verplicht, de tocht is ongeveerd 3 km.

4 november: Wintergasten in de Kropswoldersbuitenpolder.

Doe je mee aan een mooie afwisselende najaarswandeling rondom de Kropswolderbuitenpolder? Een stukje bos, een stukje over de dijk, een stuk over het fietspad. Ook bezoeken we de vogelkijkhut. We hopen op doortrekkers en wintergasten zoals brandganzen, kolganzen, slobeenden en wintertalingen. Ook roofvogels zijn actief in dit gebied, misschien zien we 1 van de zeearenden die in het gebied leven.

Start om 12.00 uur vanaf Waesingeweg te Kropswolde. Tip: rijd op de Waesingerweg bij de rotonde rechtdoor, de Strandweg op. De parkeerplaats is meteen na de rotonde aan de linkerkant. Trek stevige waterdichte schoenen aan, neem je verrekijker mee. Deelname is gratis, aanmelden kan via de site. De tocht is 7 km.

Save the date! 15 november 2023

Beschermersavond in het Forum te Groningen van 19.30 uur – 22.00 uur. Tijdens deze avond vertellen inspirerende sprekers over Het Groninger Landschap. Projectleider Jan Harm Eppinga vertelt over de restauratie van Occo Reintiesheerd in Stedum, natuurbeheerder Bert Dijkstra vertelt over de natuur en het beheer in het Hunzedal en de Groninger filmmaker Hilco Jansma vertelt over de totstandkoming van zijn nieuwe natuurfilm over de lepelaar. De presentatie is in handen van Cunera van Selm. Aanmelden is noodzakelijk en kan alleen via de site.

Ingezonden