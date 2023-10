Natte Halloweenoptocht in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 27 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN IN AANTOCHT | OOK LANGE TERMIJN WISSELVALLIG

Het zal vandaag een bewolkte toestand zijn met vooral vanmiddag en vanavond flinke perioden met regen. Het kan uiteindelijk ook vrij nat worden want tot middernacht zal er 5 tot 10 mm aan neerslag vallen. Warm zal het ook niet zijn want het wordt maar 10 graden en er is een zwakke tot matige oostenwind.

Morgen is het in de middag en avond meest droog maar komende nacht en morgenochtend kan er verspreid nog wel wat lichte regen of motregen vallen. Er is morgen ook veel bewolking en het wordt een graad of 12, bij een matige zuidenwind.

Maar lang duurt die droge periode niet want zondagnacht komen er flinke buien voorbij, met kans op windstoten en onweer. Daarna is het zondag wel weer wat beter met af en toe zon, maar later op de dag neemt de kans op een bui weer toe. Maximumtemperatuur zondag rond 13 graden, maar door buien en wind toch een beetje guur.

Na het weekend is er iets minder wind, maar het blijft voorlopig wisselvallig met per dag enkele buien. Dus geheel droge dagen zijn voorlopig nog niet in zicht.